Najwyższa kobieta świata zadebiutowała w reprezentacji. "Zrobiła na nas wrażenie"

Ziyu pojawiła się na parkiecie w towarzyskim spotkaniu Chiny - Bośnia i Hercegowina, będące dla ekipy z "Państwa Środka" etapem przygotowań do Pucharu Azji w Jinan. Rosła nastolatka tuż po wejściu do gry w pierwszej kwarcie rzuciła 8 punktów z rzędu, po czym... odpoczywała aż do czwartej kwarty, w której znów chwilę po wejściu na plac gry rzuciła 8 "oczek".

Reprezentantki Chin wygrały mecz z Bośnią i Hercegowiną 101:55, a Zhang zakończyła spotkanie z dorobkiem 18 punktów i 7 zbiórek.

- Jej występ zrobił na nas wrażenie. Mam nadzieję, że będziemy miały okazję grać z nią dużo częściej - powiedziała Han Xu, koleżanka Zhang Ziyu z kadry, cytowana przez hiszpański dziennik "Marca".

Według "Księgi rekordów Guinnessa" najwyższą kobietą świata jest obecnie 28-latka z Turcji, Rumeysa Gelgi, mierząca 215 centymetrów. Ziyu jest jednak od niej wyższa: oficjalnie mierzy 220 centymetrów, choć niektóre pomiary dają jej 223 lub nawet 226 cm!