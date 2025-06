Niespodzianka w pierwszym turnieju finałowym IMP. Zmarzlik pokonany!

Podobnie jak w trzech poprzednich latach, najlepszy żużlowiec kraju zostaje wyłoniony po przeprowadzeniu trzech turniejów finałowych. Drugie zawody cyklu odbędą się 19 lipca w Ostrowie Wlkp., a ostatnie 15 sierpnia w Częstochowie.

ZOBACZ TAKŻE: Diamentowa Liga w Paryżu. Gdzie obejrzeć?

W fazie zasadniczej inauguracyjnych zawodów na toruńskiej Motoarenie najlepszy był Dudek, który wygrał trzy z pięciu wyścigów, w jakich brał udział, a w dwóch był drugi. Zawodnik toruńskiego klubu Pres zdobył 13 punktów i razem z Bartoszem Zmarzlikiem (11) awansowali bezpośrednio do finału. Z dodatkowego półfinału promocję do finału uzyskali Dominik Kubera i Kacper Woryna.

W decydującym biegu doszło do sensacji. Faworytów do wygranej, czyli Dudka i Zmarzlika, pogodził Kubera. To on został zwycięzcą pierwszej rundy IMP. Kubera wygraną zawdzięcza świetnemu atakowi na drugim łuku, gdy wyprzedził prowadzącego zawodnika z toruńskiego klubu. Ostatecznie za nim finiszowali Dudek i Zmarzlik, a czwarte miejsce zajął Woryna.

Turnieje finałowe są rozgrywane według następujących zasad - po serii zasadniczej, składającej się z 20 biegów, odbywa się wyścig półfinałowy (barażowy) oraz wielki finał. Do niego bezpośredni awans uzyskuje czołowa dwójka z części głównej turnieju, a kolejne dwa miejsca zajmuje dwóch najlepszych zawodników z półfinału.

Do klasyfikacji generalnej wlicza się wyniki z serii zasadniczej oraz wyścigu finałowego (bez punktów za półfinał). Dodatkowy punkt otrzymuje żużlowiec, który uzyskał największą liczbę zwycięstw (także bez półfinału). Mistrzem Polski zostanie zawodnik, który w trzech turniejach zgromadzi najwięcej punktów.

Wyniki pierwszego turnieju finałowego IMP na żużlu w Toruniu:

Finał

1. Dominik Kubera 13

2. Patryk Dudek 15+1 pkt za największą liczbę zwycięstw

3. Bartosz Zmarzlik 12

4. Kacper Woryna 11

-----

5. Piotr Pawlicki 10

6. Wiktor Przyjemski 10

7. Przemysław Pawlicki 9

8. Paweł Przedpełski 9

9. Maciej Janowski 8

10. Szymon Woźniak 7

11. Mateusz Cierniak 6

12. Bartłomiej Kowalski 5

13. Antoni Kawczyński 4

14. Krzysztof Buczkowski 3

15. Jakub Krawczyk 2

16. Jakub Miśkowiak 1

17. Mikołaj Duchiński 1

18. Kevin Małkiewicz 0

PAP