Polska poznała rywali w prestiżowym turnieju!

Polki mogą już w spokoju przygotowywać się do walki o kwalifikacje Billie Jean King Cup. W losowaniu przeprowadzonym przez ITF Biało-Czerwonym przypadła możliwość gry z Rumunią i Nową Zelandią. Reprezentacja Polski będzie miała przewagę własnego kortu, bowiem zawody zostaną rozegrane w Gorzowie Wielkopolskim.

Turnieje wyłonią uczestników przyszłorocznych kwalifikacji do finałowych zawodów. W każdej z siedmiu grup rywalizują po trzy reprezentacje. Najlepsza drużyna wywalczy prawo startu w kwalifikacjach do przyszłorocznych finałów BJK Cup.



W tym roku Polska nie zdołała zakwalifikować się do finałowego turnieju, który odbędzie się we wrześniu w chińskim Shenzhen. To właśnie tam, oprócz sześciu zwycięskich zespołów z turniejów kwalifikacyjnych, wystąpią broniące trofeum Włoszki oraz zespół gospodarzy - Chinki. Tegoroczny turniej finałowy Billie Jean King Cup został przeniesiony z listopada na wrzesień, żeby wpasować się w azjatycką część sezonu WTA.



Jak poinformowała ITF, w tym roku do rywalizacji w Billie Jean King Cup przystąpiła rekordowa liczba 146 krajów.

