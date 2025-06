Powrót w wielkim stylu! Fenomenalne zwycięstwo i nowy rekord!

W 2024 roku Trawlerman uległ dosiadanemu przez Ryana Moore'a Kypriosowi, który z powodu problemów zdrowotnych przeszedł w maju 2025 roku na sportową emeryturę, kończąc karierę ze znakomitym bilansem 17 zwycięstw w 21 startach, w tym 8 triumfów w najbardziej prestiżowych wyścigach Grupy 1.

Pod nieobecność Kypriosa Trawlerman wskazywany był jako jeden z faworytów, ale bardzo wysoko oceniano również szanse Illinoisa pod Ryanem Moore'em czy Candelariego pod Mickaelem Barzaloną. Tego, co wydarzyło się podczas Gold Cup 2025, nie przewidziałby jednak chyba żaden ekspert. Trawlerman od początku narzucił bardzo szybkie tempo: początkowo 13 sekund na furlong, czyli nieco ponad 200 metrów, a następnie znacznie poniżej 13 sekund. Siedmioletni wałach, należący do stajni Godolphin, prowadził od flagi i - co najważniejsze - wytrzymał to tempo do końca gonitwy, wygrywając z przewagą 7 długości nad Illinoisem! Czas, uzyskany przez zwycięskiego konia (4:15.02), jest również nowym rekordem toru!

- Byłem tylko pasażerem - powiedział skromnie tuż po wyścigu dżokej William Buick, podkreślając, że słowa uznania należą się nie jemu, ale dosiadanemu przez niego koniowi.

Dla Buicka była to już druga wygrana w najbardziej prestiżowych gonitwach tegorocznego Royal Ascot. W środę (18 czerwca) urodzony w Norwegii brytyjski dżokej triumfował na koniu Ombudsman w Prince of Wales's Stakes (G1, pula nagród powyżej 1 mln funtów).

W piątek (20 czerwca) podczas Royal Ascot odbędą się dwa wyścigi z Grupy 1: Commonwealth Cup o godzinie 16:05 oraz Coronation Stakes o 17:20.

Program Royal Ascot 2025

Piątek (20 czerwca):

15.30: Albany Stakes

16.05: Commonwealth Cup

16.40: Duke of Edinburgh Stakes

17.20: Coronation Stakes

18.00: Sandringham Stakes

18.35: King Edward VII Stakes

19.10: The Palace of Holyroodhouse Stakes

Sobota (21 czerwca):

15.30: Chesham Stakes

16.05: Hardwicke Stakes

16.40: Queen Elizabeth II Jubilee Stakes

17.20: Jersey Stakes

18.00: Wokingham Stakes

18.35: Golden Gates Stakes

19.10: Queen Alexandra Stakes

Transmisje ze wszystkich pięciu dni Royal Ascot będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Piątkowe zmagania pokażemy już od 14:30 w Polsacie Sport Fight, a następnie od 17:00 w Polsacie Sport Premium 5 i online w Polsat Box Go.