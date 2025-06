Takie wieści przed Wimbledonem! Dwukrotna zwyciężczyni ogłosiła zakończenie kariery

35-latka zaznaczyła, że jako małe dziecko nie sądziła, iż dojdzie w sporcie tak daleko. Podkreśliła, że decyzja o zakończeniu kariery nie była dla niej łatwa. Ponadto zapowiedziała, że do końca sezonu zamierza cieszyć się grą i jeszcze raz wystąpić w Wimbledonie (wygrała go dwukrotnie) i US Open. Jednocześnie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju jej udanej kariery.

Na początku drugiej dekady XXI wieku Kvitova była jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Najwyżej w rankingu WTA plasowała się jesienią 2011 roku, kiedy to zajmowała drugą pozycję. 2011 rok był dla niej szczególnie owocny. Najpierw wygrała Wimbledon, a następnie WTA Finals. Na trawiastych kortach w Londynie triumfowała również w 2014 roku. Natomiast w 2019 była o krok od triumfu w Australian Open, lecz w finale musiała uznać wyższość Naomi Osaki. Do tego z reprezentacją Czech odniosła wiele sukcesów m.in. w Pucharze Federacji.

Łącznie w turniejach rangi WTA zwyciężała 31 razy. Po raz ostatni z wygranej cieszyła się w czerwcu 2023 roku, kiedy to okazała się najlepsza w zmaganiach w Berlinie. Warto także wspomnieć o brązowym medalu wywalczonym w grze pojedynczej na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Czeszka szczególnie skuteczna była na nawierzchni trawiastej. Świadczą o tym nie tylko dwa triumfy w Wimbledonie, ale również inne liczne wiktorie w turniejach na tego typu kortach.

Trwający sezon nie jest udany dla doświadczonej zawodniczki. Dodajmy, iż Kvitova wróciła do gry po urodzeniu dziecka w 2024 roku. 35-latka najczęściej odpadała w pierwszych lub drugich rundach poszczególnych turniejów. W rankingu WTA zajmuje aktualnie miejsce w szóstej setce.

mtu, Polsat Sport