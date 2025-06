Co za dzień! Dwie wielkie niespodzianki podczas Royal Ascot

W Commonwealth Cup zdecydowanym faworytem był Shadow of Light pod Williamem Buickiem, dżokejem, który podczas tegorocznego Royal Ascot wygrał już dwie prestiżowe gonitwy Grupy 1: Prince of Wales's Stakes (na Ombudsmanie) i - w wielkim stylu - Gold Cup (na Trawlermanie). Eksperci typowali, że w walce o zwycięstwo mogą liczyć się również Sayidah Dariyan pod Billym Loughnane'em i Strong Warrior pod Oisinem Orrem, ale tego, że wygrana przypadnie Time For Sandals pod dżokejem Richardem Kingscote'em, nie spodziewał się chyba nikt! Dość powiedzieć, że dla tej klaczy było to dopiero drugie zwycięstwo w karierze, a pierwsze od... jej ubiegłorocznego debiutu.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka na Royal Ascot! Ombudsman wygrał Prince of Wales's Stakes

- Byliśmy przekonani, że Time For Sandals spisze się dobrze, jeżeli to szybkie konie poprowadzą ten wyścig. Ona potrzebowała właśnie takiego tempa, choć, co oczywiste, nawet nie marzyliśmy o tym, że wygramy - mówił po gonitwie Harry Eustace, trener zwycięskiego konia.

Do niespodzianki doszło również w drugim z piątkowych wyścigów Grupy 1, Coronation Stakes. W jednej z najbardziej prestiżowych gonitw dla trzyletnich klaczy, zapowiadanej jako międzynarodowa rywalizacja zwyciężczyni francuskiej gonitwy 1000 Gwinei Zarigany z Falakeyah oraz trenowanej przez legendarnego Aidana O'Briena i dosiadanej przez Ryana Moore'a January, niespodziewanie triumfowała Cercene pod dżokejem Garym Carrollem! O wygranej irlandzkiej outsiderki przesądził błąd taktyczny dżokeja Mickaela Barzalony, który chyba zbyt szybko rozpoczął finisz. Zarigana zdołała na chwilę wyprzedzić Cercene, ale to klacz dosiadana przez Carrolla zachowała więcej sił na ostatnie kilkadziesiąt metrów i to ona wpadła na celownik pół długości przed faworytką.

- Startowałem w wielu gonitwach Grupy 1, ale bardzo się cieszę, że tę dzisiejszą wygrałem dla trenera Josepha Murphy'ego, który wierzył we mnie, odkąd byłem praktykantem. Cieszę się, że mogłem mu się odwdzięczyć, a zrobienie tego podczas Royal Ascot to prawdziwa magia - podkreślił Carroll.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W sobotę (21 czerwca), na zakończenie tegorocznego Royal Ascot, odbędzie się 7 gonitw, ale tylko jedna (Queen Elizabeth II Jubilee Stakes) Grupy 1.

Program Royal Ascot 2025

Sobota (21 czerwca):

15.30: Chesham Stakes

16.05: Hardwicke Stakes

16.40: Queen Elizabeth II Jubilee Stakes

17.20: Jersey Stakes

18.00: Wokingham Stakes

18.35: Golden Gates Stakes

19.10: Queen Alexandra Stakes

Transmisję zawodów będzie można śledzić od godziny 14.30 w Polsacie Sport Fight i od 16.00 w Polsacie Sport Premium 5, a taże online w Polsat Box Go.