Hitowy transfer i pobity rekord! Kosmiczne pieniądze

Florian Wirtz przeszedł z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu. 22-letni Niemiec jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia na świecie. Całkowita wartość transferu może wynieść nawet 150 mln euro, co oznacza, że "The Reds" pobili klubowy rekord.