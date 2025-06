Naomi Osaka z dziką kartą przed Wimbledonem. Duży sukces organizatorów

Osaka wzięła udział w tegorocznym Berlin Open 2025, również dzięki dzikiej karcie. Była o krok od awansu do 1/8 finału po wygraniu pierwszego seta 6:3 z Ludmiłą Samsonową, ale ostatecznie przegrała 6:3, 6:7, 4:6.

Pozytywny występ Osaki, sprawił, że potwierdzono jej udział w przyszłotygodniowym turnieju Bad Homburg Open 2025. Organizatorzy turnieju ogłosili w mediach społecznościowych, że Osaka znalazła się w głównej drabince dzięki dzikiej karcie i choć trawa nigdy nie była najmocniejszą stroną Osaki, to siedmiokrotna triumfatorka turniejów WTA chce poprawić swoją grę również na tej nawierzchni.

Naomi Osaka, mimo wszystko nie jest oczywiście jedną z głównych faworytek do zwycięstwa prestiżowego Wimbledonu. Japonka w ubiegłym roku dotarła zaledwie do drugiej rundy, pokonując w pierwszym meczu Diane Parry. W drugiej rundzie wyraźnie uległa Emmie Navarro, która dominowała od początku do końca i wygrała w dwóch setach.

Zdecydowanie to korty twarde wydają się być dla byłej liderki rankingu WTA najlepszą okazją, by ponownie wygrywać najważniejsze imprezy w nadchodzących latach. Japonka dwukrotnie triumfowała zarówno w Australian Open, jak i US Open.

