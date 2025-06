Nieudany debiut Probierza. "Jestem zadowolony"

Były bramkarz Realu Madryt, a obecnie zapalony golfista Dudek wykonał w piątek 76 uderzeń, co po zsumowaniu z czwartkowymi 74 strzałami, wystarczyło, by do finałowej soboty awansować z pozycji lidera. Suma 152 (+6 wobec par) daje mu dwa uderzenia przewagi nad Mariuszem Koniecznym (Binowo Park GC) oraz Szwedem Stefanem Nilssonem.

Debiutujący w turniejach Polskiego Związku Golfa były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w czwartek wykonał 107 uderzeń, w piątek dołożył do tego 96. Suma +58 nie wystarczyła Probierzowi, by awansować do trzeciej rundy.

- Dla mnie najważniejsze, że mogłem się przejść tych kilka kilometrów, pograć, popatrzeć na lepszych zawodników, a nade wszystko odpocząć psychicznie na świeżym powietrzu. To jest zupełnie, co innego niż gra towarzyska. Mimo rywalizacji panuje tu fajna atmosfera, a turniej jest naprawdę profesjonalnie zorganizowany - powiedział.

- Jestem zadowolony z debiutu, a najbardziej zapamiętam ostatni, udany putt z około 10 metrów na 18 dołku. Najbardziej frustrujące były za to dla mnie uderzenia do wody - wczoraj straciłem chyba z cztery piłki, dziś na szczęście utopiłem tylko jedną - dodał.

Wspomniał, że cieszy się z prowadzenia Dudka, który niedawno dostał od PZG nominację na bycie selekcjonerem krajowej reprezentacji seniorów na nadchodzące mistrzostwa Europy.

- Mnie to by mógł tam zabrać chyba tylko jako caddiego noszącego mu kije. Ja się golfem bawię, on gra profesjonalnie i tego mu gratuluję. Będę chętnie startował w mistrzostwach Polski, jeśli uda mi się do nich kwalifikować, ale nie mam aspiracji na medal - opowiadał.

Probierz przygodę z zielonym sportem rozpoczął 2,5 roku temu.

- Chciałbym grać, ale nie mam szans na regularny trening, bo w Białymstoku nie mamy pola golfowego. Wierzę, że to się zmieni. Na rundę finałową w Karolince nie zostanę, póki co chcę spędzić czas z rodziną, bo długo mnie w domu nie było, a potem zobaczę, jak potoczą się moje losy - informował.

Finałowa runda z udziałem 36 seniorów i 19 seniorek odbędzie się w sobotę.

W rozgrywanych równolegle 23. Mistrzostwach Polski Mid-Amatorów (zawodników w wieku 26-50 lat) liderem jest reprezentujący gospodarzy 27-letni Jakub Matuszek.

KP, PAP