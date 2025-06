Nikola Grbić ogłosił skład na drugi turniej Ligi Narodów. Są zmiany!

Polacy znakomicie rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów. Z Xi'an przywieźli komplet zwycięstw. Pokonali Holandię, Japonię, Turcję i Serbię, tracąc w tych spotkaniach zaledwie dwa sety. Biało-Czerwoni są liderami tabeli rozgrywek.

Znakomicie zaprezentowali się siatkarze, którzy wcześniej mieli mniej szans, by pokazać się na międzynarodowych parkietach, a także ci, którzy zadebiutowali w seniorskiej reprezentacji. Bardzo dobre oceny zebrali m.in. Maksymilian Granieczny i Jakub Nowak. Rewelacyjnie prezentował się atakujący Kewin Sasak.

W drugim tygodniu rywalizacji podopiecznych Nikoli Grbicia czekają trudne przeprawy. Rywalami w Chicago będą Włosi, Kanadyjczycy, Amerykanie i Brazylijczycy. Selekcjoner reprezentacji Polski nie zdecydował się jednak na wiele zmian w składzie.

Miejsce atakującego obok Kewina Sasaka zajmie Bartosz Gomułka. To oznacza, że w turnieju nie wystąpi Aliaksei Nasevich. Formację przyjmujących uzupełni Kamil Semeniuk, więc do Chicago poleci dwóch libero - Mateusz Czunkiewicz i Maksymilian Granieczny. Na środku dojdzie do jednej roszady. Za Jordana Zaleszczyka do składu dołączy Sebastian Adamczyk. Za rozegranie będą odpowiadać Marcin Komenda i Łukasz Kozub. Mistrz Polski zastąpi Jana Firleja.

Atakujący:

Bartosz Gomułka

Kewin Sasak

Przyjmujący:

Michał Gierżot

Kamil Semeniuk

Artur Szalpuk

Rafał Szymura

Rozgrywający:

Marcin Komenda

Łukasz Kozub

Środkowi:

Sebastian Adamczyk

Szymon Jakubiszak

Jakub Nowak

Mateusz Poręba

Libero:

Mateusz Czunkiewicz

Maksymilian Granieczny

Siatkówka. Liga Narodów 2025. Kiedy mecze Polaków?

Chicago (USA, 25–29 czerwca):

2025-06-25: Włochy – Polska (środa, godzina 19.30)

2025-06-28: Kanada – Polska (sobota, godzina 2.30)

2025-06-29: USA – Polska (niedziela, godzina 2.30)

2025-06-29: Brazylia – Polska (niedziela, godzina 23.00)

Gdańsk (Polska, 16–20 lipca):

2025-07-16: Iran – Polska (środa, godzina 20.00)

2025-07-17: Kuba – Polska (czwartek, godzina 20.00)

2025-07-19: Bułgaria – Polska (sobota, godzina 17.00)

2025-07-20: Francja – Polska (niedziela, godzina 20.30).

Transmisje meczów Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu.