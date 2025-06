Grzegorz Wojnarowski: Leana, odniosłyście kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów nad trudnym przeciwnikiem. Miałyście w spotkaniu z Serbią lepsze i gorsze momenty, ale ostatecznie wywalczyłyście trzy punkty. Opowiedz nam o tym meczu ze swojego punktu widzenia.

Leana Grozer: Wiedziałyśmy od początku, że będzie trudny. Wiedziałyśmy, że aby sprostać wyzwaniu, musimy dobrze serwować i bronić. Miałyśmy okresy lepszej i słabszej gry, ale myślę, że poradziłyśmy sobie naprawdę dobrze. Tak, dobrze się spisałyśmy.

Ostatnie miesiące są dla ciebie jak z marzeń. Mając tylko 18 lat najpierw zdobyłaś mistrzostwo Niemiec z Palmbergiem Schwerin. Teraz, na początku Ligi Narodów, grasz w pierwszej szóstce niemieckiej reprezentacji. Jakie się z tym wszystkim czujesz?

Świetnie! W klubie grałam w ostatnim sezonie wszystko, teraz często wychodzę w pierwszej szóstce w kadrze i to bardzo przyjemne uczucie. Staram się tym cieszyć, zdobywać doświadczenie i uczyć w każdym meczu oraz na każdym treningu. Jestem bardzo szczęśliwa.

Czy wielkie zaufanie, jakim obdarza cię tak znakomity trener, jak Giulo Bregoli, dużo dla ciebie znaczy?

Tak. Bardzo się cieszę że mnie nim obdarza i daje mi szanse. Każdego dnia ciężko pracujemy, by kiedyś wspiąć się na szczyt.

Jak ważne jest dla ciebie to, że kontynuujesz pokoleniową siatkarską sztafetę rodziny Grozerów. Twój ojciec jest wspaniałym siatkarzem, takim był również twój dziadek. Jak ważną sprawą jest dla ciebie to, że jesteś w stanie wzbogacać rodzinne siatkarskie dziedzictwo?

Bardzo ważne. Kocham to, że jestem w tej rodzinie i że mogę pokazywać, co potrafią Grozerowie. Kontynuuję rodzinną siatkarską sztafetę i cieszę się, że pracuję w niej na swoje własne imię.

Teraz przed reprezentacją Niemiec spotkanie z Polską, które na pewno będzie dla ciebie wyjątkowe, jako że część twojej rodziny jest polska.

Tak, na pewno będzie to dla mnie bardzo wyjątkowy mecz. Od zawsze mam trochę słabość do Polski. Polska to dla mnie duża część dzieciństwa, z Polski jest część mojej rodziny. To spotkanie będzie dla mnie naprawdę wyjątkowe i jestem nim podekscytowana.

Myślę, że tuż przed meczem może być ci trudno opanować emocje.

Zgadza się. Przed rozpoczęciem spotkania, w czasie hymnów, może być bardzo emocjonalnie, bo przypomnę sobie o rodzinie i o latach dzieciństwa. Ale oczywiście postaram się skoncentrować i zagrać dobry mecz. To będzie bardzo trudne starcie, ale zrobimy wszystko, żeby je wygrać.

Pewnie dobrze wiesz, że dla nas mecze Polska kontra Niemcy w każdym sporcie są jak derby.

Tak, jasne. Przed nami trudne spotkanie. Zawsze dobrze jest zmierzyć się z reprezentacją Polski, bo to jedna z najlepszych ekip na świecie. Myślę, że musimy zagrać skoncentrowane, skupiać się na tym, co my jesteśmy w stanie robić bardzo dobrze, na przykład na serwisie i bloku. Zrobimy co w naszej mocy, by odnieść zwycięstwo.

Ciebie w Belgradzie czeka jeszcze jedno "derbowe" spotkanie. W niedzielę Niemcy zmierzą się z Holandią, prowadzoną przez twojego klubowego trenera Feliksa Koslowskiego.

Szykuje się fajny mecz, bo zagramy nie tylko przeciwko mojemu trenerowi ze Schwerinu, ale też przeciwko kilku moim klubowym koleżankom. Będą pewnie różne ciekawe pojedynki między nami, ale tak jak w przypadku meczu z Polską, muszę postarać się zachować koncentrację i grać swoje.

