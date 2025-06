Polka idzie jak burza! Pokonała turniejową "2" i jest blisko tytułu

Impreza rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Nottingham jest jednym z przystanków dla tenisistek w ramach przygotowań do docelowego w tej części sezonu wielkoszlemowego Wimbledonu. Magda Linette odprawiła już dwie młode i utalentowane zawodniczki - Alexandrę Ealę i Mingge Xu, natomiast w ćwierćfinale jej przeciwniczką była Clara Tauson.

W spotkanie świetnie weszła Linette, która już na starcie zdobyła przewagę przełamania. Następnie ją utrzymywała, by jeszcze raz odebrać rywalce serwis i odskoczyć na 4:1. Wtedy do głosu doszła Tauson, która zdołała odrobić jednego z dwóch breaków, ale w kolejnym gemie - przy podaniu Dunki - ponownie wygrała Polka. Ostatecznie poznanianka dowiozła przewagę i zwyciężyła pierwszą partię do dwóch.

Druga odsłona rywalizacji, jak pierwsza, rozpoczęła się od przełamania na korzyść Linette. Tauson z kolei zdecydowanie nie szło, była zniecierpliwiona i sfrustrowana. Mimo że jej mowa ciała była wtedy negatywna, to udało jej się odwrócić losy zmagań. Z 2:0 dla Polki zrobiło się już 5:2 dla Dunki.

Obie panie grały jednak seriami. Następne fragmenty należały znów do Linette. Ta zniwelowała całą różnicę i doprowadziła do remisu 5:5. Polka poszła za ciosem. W kolejnym gemie dotarła do trzech break pointów i wykorzystała drugiego z nich. Chwilę później poznanianka zamknęła potyczkę przy własnym podaniu i zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju w Nottingham.

O awans do finału brytyjskich zawodów Linette powalczy z Ukrainką Dajaną Jastremską.

Magda Linette - Clara Tauson 6:2, 7:5