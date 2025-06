Porażka Polaków na mistrzostwach świata. Przed Biało-Czerwonymi mecz o wszystko

Polacy dobrze rozpoczęli tegoroczne mistrzostwa, wygrywając pewnie z Urugwajem 39:16. Natomiast Słoweńcy w swoim premierowym meczu zremisowali z Norwegami 33:33.

O tym, że piątkowe starcie będzie o wiele trudniejsze dla Biało-Czerwonych, niż spotkanie z Urugwajem, dowiedzieliśmy się już na początku rywalizacji. Reprezentanci Słowenii od startu stawiali warunki na boisku. To właśnie oni otworzyli wynik meczu po ponad dwóch minutach gry.

Na pierwszą bramkę Polaków kibice musieli trochę poczekać. Dopiero w 8. minucie Patryk Wasiak trafił z rzutu karnego, a tablica wyników pokazywała 1:3. Rywale Biało-Czerwonych cały czas wykorzystywali błędy naszej drużyny narodowej w defensywie, dzięki czemu powiększali przewagę. Podopieczni Bartosza Jureckiego co prawda tworzyli groźne akcje w ataku, jednak brakowało im skuteczności. Przez to zawodnicy schodzili na przerwę przy wyniku 14:9 dla Słowenii.

Chociaż kibice zgromadzeni w Hali w Płocku mieli nadzieję, że druga część rywalizacji lepiej ułoży się dla Polaków, to oponenci naszych reprezentantów wrzucili wyższy bieg. Po chwili gry Słoweńcy odskoczyli przeciwnikom na dziesięć bramek. Taka przewaga utrzymała się do końca meczu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Klemena Luzara 31:21.

Przed Polakami jeszcze jeden mecz w fazie grupowej czempionatu. W sobotę zmierzą się z reprezentacją Norwegii. To starcie będzie kluczowe, jeżeli chodzi o możliwy awans Biało-Czerwonych do kolejnego etapu turnieje. Warto przypomnieć, że obecnie plasujemy się na trzecim miejscu w grupie A, co nie zapewnia nam promocji do następnej rundy. Transmisja tego meczu w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, Polsat Box Go oraz na naszym kanale na platformie YouTube. Początek o godzinie 18:20.

Polska - Słowenia 21:31 (9:14)

MVP: Mark Salamon

Polska: Witkowski, Wysocki – Pinda, Wasiak, Kamiński, Wierzbicki, Czertowicz, Luksa, Siekierka, Rodak, Pepliński, Grzesik, Kałużny, Sladkowski, Mielczarski, Martyn. Trener: Bartosz Jurecki

Słowenia: Cesek, Salamon – Jelen, Korosec, Turk, Anzić, Muhić, Dragić, Kacicnik, Begić, Kljucanin, Vujicić, Korze Lesjak, Malović, Kovacević. Trener: Klemen Luzar

