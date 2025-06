PZPN ma plan awaryjny. Kto zostanie nowym selekcjonerem? Media podały nazwiska

Do opinii publicznej nie docierają żadne informacje na temat poziomu zaawansowania rozmów pomiędzy Cezarym Kuleszą, a Maciejem Skorżą. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej udał się przed kilkoma dniami do Stanów Zjednoczonych, by podczas trwających tam Klubowych Mistrzostw Świata porozmawiać z trenerem Urawy Red Diamonds na temat ewentualnego objęcia polskiej drużyny narodowej.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja na KMŚ! PSG przegrało z zespołem z Ameryki Południowej

Nie jest tajemnicą, że Skorża jest wyborem numer jeden i nie ukrywał tego sam Cezary Kulesza. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, Polski Związek Piłki Nożnej jest gotów na odmowę ze strony Skorży i ma przygotowane dwie opcje rezerwowe.

Mowa o Nenadzie Bjelicy i Janie Urbanie. Jeden z nich ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polki w przypadku fiaska rozmów ze Skorżą. Oznacza to, że na ten moment żadna inna opcja zagraniczna nie jest brana pod uwagę, a i trenerzy z Polski, których nazwiska przewijały się w ostatnich tygodniach, nie mają szans na objęcie drużyny narodowej.

Wśród nazwisk, które były podawane w tym kontekście padały nazwiska Adama Nawałki, Jerzego Brzęczka, Adriana Siemieńca czy Marka Papszuna. Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że PZPN chciałby wybrać nowego selekcjonera kadry do końca czerwca, przed wyborami prezesa PZPN. Okazuje się jednak, że Cezary Kulesza nie ma zamiaru narzucać na siebie presji czasu.

PW, Polsat Sport