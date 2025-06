Sensacja na KMŚ! PSG przegrało z zespołem z Ameryki Południowej

O wygranej Botafogo na stadionie w Pasadenie zdecydował gol Igora Jesusa w 36. minucie.

PSG w mijającym sezonie prezentowało się świetnie. Paryżanie z łatwością zdobyli mistrzostwo kraju, a także wygrali Ligę Mistrzów. Na inaugurację KMŚ rozbili Atiletico 4:0. W tym spotkaniu podopieczni trenera Luisa Enrique zagrali jednak słabiej.

W Seattle natomiast dwie bramki dla Atletico zdobył Pablo Barrios, a jedną dołożył Belg Axel Witsel. Honorowego gola dla gospodarzy strzelił Słowak Albert Rusnak.

W tabeli grupy B z kompletem sześciu punktów prowadzi Botafogo. PSG i Atletico mają po trzy, a amerykański zespół bez punktu zamyka zestawienie.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.