WTA w Berlinie: Ons Jabeur - Marketa Vondrousova. Relacja live i wynik na żywo

Ons Jabeur kontra Marketa Vondrousova. Świadkami takiego finału byliśmy przed dwoma laty na Wimbledonie. Wtedy - dość niespodziewanie - lepsza okazała się Czeszka. Teraz obie panie grają o awans do półfinału turnieju rangi WTA 500 na kortach trawiastych w Berlinie.

Jabeur w drodze do najlepszej ósemki imprezy musiała przedzierać się przez kwalifikacje. W nich pokonała Elsę Jacquemot, by przegrać z Xinyu Wang. Do głównej drabinki Tunezyjka weszła jednak jako lucky loserka, a w niej odprawiła Caroline Dolehide oraz zeszłoroczną finalistkę Wimbledonu - Jasmine Paolini.

Vondrousova natomiast zmagania w stolicy Niemiec rozpoczęła od pierwszej rundy właściwych zawodów. W dotychczasowych starciach wyeliminowała triumfatorkę Australian Open 2025 - Madison Keys, a także Dianę Sznajder.

W ostatnich miesiącach zarówno Jabeur jak i Vondrousova zanotowały spadek w rankingu. Tunezyjka jest 61., a Czeszka - 164. Obie zawodniczki obniżyły bowiem swoją dyspozycję. Doskwierały im również problemy zdrowotne. Aktualnie starają się odbudować formę i wrócić do światowej czołówki.

Dla Jabeur i Vondrousovej to ósma bezpośrednia potyczka. Bilans jest korzystny dla Czeszki, która zwyciężyła cztery razy, Tunezyjka - trzy.

