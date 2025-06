Zwycięzca Ligi Mistrzów dołączył do składu Jastrzębskiego Węgla

Usowicz pochodzi z Dzierżoniowa. Jest wychowankiem Bielawianki Bester Bielawa. W 2013 roku dołączył do drużyny kadetów Norwida Częstochowa i w klubie spod Jasnej Góry występował aż do roku 2022. Stamtąd trafił na rok do MKS-u Będzin, ale szansę debiutu na plusligowych parkietach zyskał dopiero w 2023 roku, w barwach GKS-u Katowice. W klubie ze stolicy Górnego Śląska spędził niecałe dwa sezony.

Niecałe, gdyż w marcu tego roku Usowicz przeszedł na zasadzie transferu medycznego ze spadkowicza PlusLigi do włoskiego giganta Sir Susa Vim Perugia, który potrzebował zastępstwa w miejsce kontuzjowanego Roberto Russo. Kilka dni później zadebiutował we włoskiej Serie A w meczu przeciwko Modenie. Sezon ligowy z drużyną z Umbrii zakończył z brązowym medalem, a w maju triumfował w Łodzi podczas Final Four Ligi Mistrzów.

W sezonie 2025/2026 Usowicz będzie reprezentował barwy JSW Jastrzębskiego Węgla.

🚨Transfer z Perugii. Łukasz Usowicz nowym środkowym JSW Jastrzębskiego Węgla!🔥



⚒️Witamy w Klubie!👋



📄Więcej ➡️ https://t.co/MyXu4Ol10u pic.twitter.com/42IJOEEmBx — JSW Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) June 20, 2025

– Zdecydowałem się na podpisanie kontraktu z JSW Jastrzębskim Węglem, ponieważ jest to uznany klub i marka w całym siatkarskim świecie. Uważam, że jest to kolejny krok w mojej karierze. Gra tutaj z całą pewnością pozwoli mi się rozwinąć i stać się lepszym zawodnikiem. Mam nadzieję, że stworzymy świetny zespół i nie mogę doczekać się rozpoczęcia sezonu – mówi nowy środkowy czwartej ekipy ubiegłego sezonu.

Po ostatnim sezonie w jastrzębskiej ekipie doszło do wielu zmian. Odeszło ośmiu zawodników, wśród nich Jakub Popiwczak, Tomasz Fornal i Norbert Huber. Nowym szkoleniowcem został Kowal, który zastąpił Marcelo Mendeza. Umowy z JSW w trakcie minionych rozgrywek przedłużyli francuski rozgrywający, kapitan zespołu Benjamin Toniutti oraz niemiecki środkowy Anton Brehme. Ważne kontrakty na kolejny sezon mają atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowi Mateusz Kufka i Jordan Zaleszczyk, a także libero Jakub Jurczyk.

CM, jastrzebskiwegiel.pl, PAP