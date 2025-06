FEN 59 w Lubinie. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Fight Exclusive Night zawita do Lubina po raz siódmy, powracając do położonego na dolnym śląsku miasta po 370 dniach. 16 czerwca ubiegłego roku, w hali RCS odbyła się bowiem gala z numerem 53, gdzie kibice zobaczyli między innymi świetny występ Cezarego Oleksiejczuka (MMA 15-3, 8 KO, 2 SUB) , który w trzeciej rundzie walki wieczoru znokautował Kazacha - Bauyrżana Kuanyszbajewa (MMA 19-6, 9 KO, 2 SUB) czy fantastyczny pojedynek Damiana Rzepeckiego (MMA 8-0, 3 KO, 5 SUB) z Giorgim Esiavą (MMA 7-3, 1 KO, 5 SUB), zakończony zwycięstwem przed czasem niepokonanego 23-latka.

W Lubinie kibice zobaczą trzy starcia mistrzowskie. Rozpocznie je rewanżowy pojedynek o pas kategorii piórkowej, o który powalczą Gracjan Miś (MMA 5-2, 4 KO) i Miłosz Kruk (MMA 5-1, 2 KO, 1 SUB). Co-main eventem wydarzenia będzie walka o tymczasowy pas kategorii średniej. Michał Pietrzak (MMA 12-8-1, 3 KO , 2 SUB) zastąpił kontuzjowanego mistrza - Tomasza Ostrowskiego (MMA 5-1, 3 KO, 2 SUB) i o pas tymczasowy zawalczy z niedoszłym pretendentem do regularnego trofeum Mateuszem Janurem (MMA 9-6, 5 KO, 2 SUB).

Walką wieczoru gali FEN 59 będzie starcie o pas kategorii lekkiej. Niepokonany Damian Rzepecki (MMA 8-0, 3 KO, 5 SUB) zmierzy się z będącym na fali zwycięstw Patrykiem Duńskim (MMA 12-6-1, 6 KO, 2 SUB).

Karta walka FEN 59:

MMA: Damian Rzepecki (8-0) - Patryk Duński (12-6-1) - o pas kategorii lekkiej

MMA: Mateusz Janur (9-6) - Michał Pietrzak (12-8-1) - o tymczasowy pas kategorii średniej

MMA: Gracjan Miś (5-2) - Miłosz Kruk (5-1) - o pas kategorii piórkowej

MMA: Marcin Filipczak (8-4) - Przemysław Dzwoniarek (4-2)

MMA: Michał Hir (3-0) - Michał Miłek (5-2)

K-1: Ksawery Tadla - Jakub Zimoch

MMA semi pro: Grzegorz Kowalski - Michał Olczyk

MMA semi pro: Paweł Pelc - Bartłomiej Pawlak

Gala FEN 59: Gdzie oglądać? O której godzinie?

Gala Fight Exclusive Night w Lubinie odbędzie się w sobotę (21 czerwca). Transmisja tego wydarzenia w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

