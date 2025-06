Kulesza przerwał milczenie! Prosto z mostu o Skorży. "Federacja jest w stanie"

Reprezentacja pozostaje bez trenera od 12 czerwca, gdy z funkcji ustąpił Michał Probierz. Kilka dni wcześniej odebrał opaskę kapitana nieobecnemu na zgrupowaniu kadry Robertowi Lewandowskiemu, który w odpowiedzi zrezygnował z występów pod wodzą tego selekcjonera. 10 czerwca Biało-Czerwoni przegrali w takiej atmosferze z Finlandią w Helsinkach 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata.

Od przeszło tygodnia prezes Kulesza szuka nowego selekcjonera. Media szczególnie mocno forsują kandydaturę Macieja Skorży, obecnego szkoleniowca Urawa Red Diamonds. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" szef polskiej federacji odniósł się do sprawy.



- Gdybym miał ocenić, jest to 50 na 50. Nasze rozmowy były bardzo konkretne. Funkcja selekcjonera drużyny narodowej to marzenie chyba każdego trenera w Polsce. Myślę, że trener Skorża ma gdzieś z tyłu głowy taką myśl, żeby nie podzielić losu Henryka Kasperczaka, który zawsze był wymieniany jako świetny kandydat na to stanowisko, a selekcjonerem nigdy nie został - powiedział Kulesza w wywiadzie udzielonym redaktorowi Dariuszowi Dobkowi.



Według ustaleń japońskich dziennikarzy, Skorża ma w kontrakcie zawartą klauzulę wykupu. Wynosi ona pomiędzy 1 a 1,5 miliona euro. Czy PZPN jest gotów ponieść taki koszt?



- Poczekajmy na rozwój wydarzeń. Na chwilę obecną nasza federacja jest w stanie spełnić formalne warunki niezbędne do zatrudnienia trenera. Takie negocjacje bywają jednak dynamiczne, wiec musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość - wyjaśnił prezes PZPN.



Federacja, jak zapewnił Kulesza, nie narzuca sobie deadline'u odnośnie do daty wyboru nowego selekcjonera.