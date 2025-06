Niebieska kartka na mistrzostwach świata! Skandaliczne zachowanie (WIDEO)

Obecnie w czterech polskich miastach rozgrywana jest faza grupowa mistrzostw świata U-21 piłkarzy ręcznych. Najlepsze młodzieżowe drużyny z całego świata rywalizują w Kielcach, Płocku, Katowicach i Sosnowcu. W drugim z wymienionych miast w sobotę 21 czerwca naprzeciwko siebie stanęły reprezentacje Brazylii i Argentyny.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka Polaków na mistrzostwach świata. Przed Biało-Czerwonymi mecz o wszystko

Jeszcze przed przerwą w tym pojedynku doszło do skandalicznej sytuacji. Lucas Andres Lozano po dobrym kontrataku reprezentacji Argentyny wyskoczył, by oddać rzut. W tym momencie Rafael Damiao Uglar wpadł w przeciwnika. Lozano boleśnie upadł na parkiet, przewracając się na bramkarza Brazylii. Na boisku musieli pojawić się fizjoterapeuci. Na szczęście obaj zawodnicy po chwili wrócili do gry.

Brazylijczyk Rafael Uglar obejrzał niebieską kartkę 🟦 w spotkaniu z reprezentacją Argentyny ❗#HandballPoland25 pic.twitter.com/ipuW4lCSWk — Polsat Sport (@polsatsport) June 21, 2025

Faul nie uszedł jednak uwadze sędziów. Prowadzący to spotkanie Yann Carmaux i Julien Mursch podjęli decyzję, by pokazać Uglarowi niebieską kartkę. To oznacza, że Argentyńczyk w tym momencie został wykluczony z dalszej gry w starciu z Brazylią, ale także nie wystąpi w następnym spotkaniu swojej drużyny na międzynarodowej imprezie. Kara zawodnika z Ameryki Południowej może się przedłużyć, jeżeli Komisja Dyscyplinarna uzna, że zasługuje na to, by ponieść jeszcze większe konsekwencje.

Transmisje meczów mistrzostw świata U-21 piłkarzy ręcznych są dostępne na antenach Polsatu Sport, na Polsatsport.pl, Polsat Box Go oraz na naszym kanale na platformie YouTube.