Polskie siatkarki zaczęły walkę o wszystko! Te nazwiska pojawią się w zmaganiach o awans.

Turnieje fazy zasadniczej jako element przygotowań do finałów



Trener Stefano Lavarini jest w bardzo komfortowej sytuacji. Wszystko dlatego, że trzy turnieje fazy zasadniczej Ligi Narodów może potraktować jako element przygotowań do wielkich finałów. Zostaną one rozegrane w Łodzi i Polki jako gospodynie mają z urzędu zapewniony awans do ćwierćfinału.

Dzięki temu we wcześniejszych meczach Lavarini może testować nowe ustawienia oraz dać nieco więcej minut siatkarkom z drugiego szeregu, które na co dzień grają zdecydowanie mniej. Ten przegląd kadr z pewnością zaowocuje w przyszłości. Polki chcą walczyć o trzeci medal Ligi Narodów z rzędu.

Jakie siatkarki zagrały w pierwszym turnieju w Pekinie?



Pierwszy turniej odbył się w dniach 4-8 czerwca w Pekinie. Tam Stefano Lavarini postawił na teoretycznie najmocniejszy skład. W kadrze znalazły się gwiazdy reprezentacji Polski, dla których było to pierwsze duże przetarcie w tym sezonie drużyn narodowych. Do Pekinu poleciały takie siatkarki jak:

● rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka,

● atakujące: Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek,

● przyjmujące: Martyna Łukasik, Olivia Różański, Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske,

● środkowe: Agnieszka Korneluk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik, Dominika Pierzchała,

● libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak.

Kosmetyczne zmiany w składzie przed turniejem w Belgradzie. Kogo jeszcze w odwodzie ma Stefano Lavarini?



Drugi turniej tej fazy Ligi Narodów odbędzie się w dniach 18-22 czerwca w Belgradzie. W stolicy Serbii polskie siatkarki zagrają kolejno z:

· Holenderkami,

· Amerykankami,

· Niemkami,

· Serbkami.

Trener Stefano Lavarini zdecydował się na kosmetyczne składy w kadrze. W Belgradzie pojawią się Julita Piasecka, Weronika Centka-Tetianiec i Magdalena Jurczyk. W porównaniu z turniejem w Pekinie zabraknie Olivii Różański, Sonii Stefanik i Dominiki Pierzchały.

Na turnieje Ligi Narodów powołanych może zostać 14 siatkarek. Oczywiście w kadrze Polski jest ich znacznie więcej. Na początku maja Stefano Lavarini ogłosił szeroki skład na sezon reprezentacyjny. Poza wspomnianymi już siatkarkami do dyspozycji ma jeszcze takie zawodniczki jak:

· Marlena Kowalewska,

· Julia Nowicka,

· Wiktoria Szewczyk,

· Martyna Borowczak,

· Karolina Drużkowska,

· Natalia Murek,

· Julia Orzoł,

· Aleksandra Rasińska,

· Julia Szczurowska,

· Agata Milewska,

· Anna Obiała,

· Adrianna Adamek,

· Klaudia Łyduch.

Nie jest wykluczone, że niektóre z nich wystąpią na kolejnym turnieju, który odbędzie się już w dniach 9-13 lipca w Chiba w Japonii. Wszystkie turnieje Ligi Narodów siatkarek, w tym występy reprezentacji Polski, dostępne są na kanałach sportowych Polsatu.

