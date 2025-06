Poznaliśmy triumfatora tenisowego turnieju w Poznaniu

Pierwsze piłki spotkania zapowiadały długie i wyrównane widowisko. Misolic miał jednak już w trzecim gemie aż trzy szanse na przełamanie. Svrcina z kolei udowodnił, że jest bardzo dobry w defensywie i potrafi bronić niebywałe uderzenia. Jego największym problemem jest jednak serwis, który nie należy do szybkich. Potwierdziło się to w szóstym gemie, kiedy 23-latek z Grazu wykorzystał szanse, aby go przełamać. W ósmym gemie zrobił to po raz kolejny i po 40 minutach mógł cieszyć się z zapisania pierwszego seta na swoim koncie.

Druga partia była już jednostronna. Czech wprawdzie w pierwszym gemie miał dwie piłki na przełamanie, ale Misolic obronił swój serwis, a potem rozpoczął pewny marsz po zwycięstwo. Pewnie wygrywał kolejne gemy i po 75 minutach cieszył się ze zwycięstwa w stolicy Wielkopolski.

"Zagrałem w tym turnieju naprawdę dobrze. Dalibor prawdopodobnie nie miał dzisiaj swojego najlepszego dnia. Najważniejsze było, żebym był skupiony na każdej kolejnej akcji i to się udało. Z Poznania jadę prosto do Londynu. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się Wimbledon i mam nadzieję, że osiągnę tam dobry wynik" - powiedział po meczu triumfator jubileuszowej edycji poznańskiego challengera.

Misolic za zwycięstwo otrzymał 100 punktów do rankingu ATP i dodatkowo premię finansową 20 tysięcy euro. Jest on trzecim reprezentantem Austrii, który wygrał turniej w stolicy Wielkopolski. W 2013 roku triumfował Andreas Haider-Maurer, a w 1994 Horst Skoff.

W turnieju głównym singla wystąpiło czterech Polaków. Alan Ważny, Tomasz Berkieta i Maks Kaśnikowski zakończyli swój udział na pierwszej rundzie, a Daniel Michalski odpadł w drugiej.

W finale debla zwyciężyła hiszpańsko-hinduska para Sergio Martos Gornes i Vijay Sundar Prashanth.

BS, PAP