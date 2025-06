PZPN zmienia selekcjonerów jak rękawiczki. Niebywała statystyka

Polski futbol w 21. wiek wkroczył z Jerzym Engelem w roli selekcjonera. Później biało-czerwonych prowadzili jeszcze: Zbigniew Boniek, Paweł Janas, Leo Beenhakker, awaryjnie w dwóch spotkaniach Stefan Majewski, Franciszek Smuda, Waldemar Fornalik, Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek, Paulo Sousa, Czesław Michniewicz, Fernando Santos i Michał Probierz, który 12 czerwca złożył rezygnację z tej funkcji.

Odnosząca w ostatnich latach największe sukcesy w grach zespołowych reprezentacja Polski siatkarzy od 2000 roku miała 10 trenerów. W tym czasie najdłużej na stanowisku utrzymał się pierwszy w historii zagraniczny szkoleniowiec Raul Lozano, który pracował z biało-czerwonymi od stycznia 2005 do końca 2008, czyli niespełna cztery lata. Na dobrej drodze do tego, by poprawić osiągnięcie Argentyńczyka jest obecny szkoleniowiec Nikola Grbic. Serb objął kadrę w styczniu 2022 roku. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku.

Dziesięciu szkoleniowców od 2000 roku miały również polskie siatkarki. W tym czasie najdłużej pracował z nimi Jacek Nawrocki, który prowadził reprezentację w latach 2015-21.

Reprezentację koszykarzy w tym stuleciu prowadziło 11 trenerów – począwszy od Piotra Langosza (od 1998 do lutego 2000), a skończywszy na obecnym selekcjonerze Igorze Miliciciu (od 1 października 2021).

Zmiany następowały dość często, nawet po kilku miesiącach, bo Igor Griszczuk pracował od marca do września 2010, a Niemiec Dirk Bauermann od stycznia do września 2013. Tendencję "popsuli" tylko dwaj ostatni według chronologii - Amerykanin Mike Taylor, który był selekcjonerem ponad siedem lat (styczeń 2014 – wrzesień 2021) i właśnie Milicic.

Absolutnym rekordzistą we wszystkich polskich grach zespołowych jest trener Witold Zagórski, który kadrę koszykarzy prowadził nieprzerwanie przez 14 lat (1961-1975).

W reprezentacji koszykarek w 21. wieku selekcjonerami było dziewięciu szkoleniowców – od legitymującego się najdłuższym stażem w tym okresie Tomasza Herkta (1996-2004) po Karola Kowalewskiego (od 12 maja 2023).

Kadra piłkarzy ręcznych od 2000 roku miała 12 trenerów, w tym dwóch tymczasowych (Bartosz Jurecki i Michał Skórski – w ich przypadku wiadomo było, że niezależnie od uzyskanych wyników trwał już wybór nowego selekcjonera). Aktualnym jest Hiszpan Jota Gonzalez, wybrany 14 marca. Jest to trzeci obcokrajowiec w rozpatrywanym okresie.

Najdłużej za wyniki drużyny narodowej odpowiadał Bogdan Wenta, który był selekcjonerem od 28 października 2004 do 19 kwietnia 2012.

Kobieca kadra w tym czasie miała dziewięciu szkoleniowców. Aktualnie na tym stanowisku zatrudniony jest Norweg Arne Senstad - od 19 sierpnia 2019. Nieco dłuższy staż miał Duńczyk Kim Rasmussen - między czerwcem 2010 a sierpniem 2016. To jedyni obcokrajowcy w tym okresie na tym stanowisku.

Od 2000 roku funkcję selekcjonera kadry hokeistów na lodzie pełniło 10 trenerów. Zaczęło się od Wiktora Pysza, który wprowadził biało-czerwonych w 21. wiek, a później wrócił do tej roli w latach 2009-2012. Obecnie, od 2000 roku, Pokaków prowadzi Słowak Robert Kalaber.

JŻ, PAP