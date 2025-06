Upokorzenie na boisku, a później... w sieci. Flamengo drwi z Chelsea!

Chelsea zakończyła pierwszą połowę meczu z prowadzeniem 1:0. Druga część spotkania była jednak dramatyczna dla londyńczyków. Najpierw stracili dwie bramki w ciągu trzech minut, potem czerwoną kartkę obejrzał Nicolas Jackson. Zwycięzcy Ligi Konferencji nie byli w stanie odrobić strat w osłabieniu, a co więcej, rywale podwyższyli wynik na 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakująca porażka Chelsea. Benfica rozgromiła Auckland City

Porażka drużyny z Premier League jest zaskakująca, ale jeszcze bardziej zaskakujące jest to, co stało się już po meczu. Flamengo raz jeszcze przeszło do ofensywy i zadbało o to, by kibice jeszcze dłużej pamiętali przegraną swojego zespołu. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy wyśmiewające rywali i ich fanów.

"Dokąd poszli kibice Chelsea?" - tak brzmiał pierwszy z nich, okraszony zdjęciem strzelca jednej z bramek, Danilo.

Where did the Chelsea fans go? 🐜 pic.twitter.com/L1C4v96toC — Flamengo (@Flamengo_en) June 20, 2025

Kolejny post miał wyraźnie na celu umniejszenie rywalowi. Nie dość, że wynik meczu określono łatwym zwycięstwem, to jeszcze nazwano Chelsea mianem "London Blue", czyli dokładnie takim, jakie było używane w serii gier PES. Przypomnijmy, że ta nie uzyskała licencji na wykorzystywanie wizerunku klubu.

Easy win against London Blue! 🐜 pic.twitter.com/PfGtQbzljC — Flamengo (@Flamengo_en) June 20, 2025

Po porażce z brazylijską ekipą Chelsea nadal nie jest pewna awansu do 1/8 finału turnieju. Aby tak się stało podopieczni Enzo Maresci muszą wygrać z Esperance Tunis. Mecz zostanie rozegrany w środę.

CM, Polsat Sport