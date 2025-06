Mbappe trafił do szpitala. Poważne problemy Francuza w USA

Stan Mbappe nieznacznie się poprawił, lecz nie pojechał on z drużyną do Charlotte na mecz z Pachucą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21. czasu polskiego.

- Jest lepiej. Jesteśmy optymistami. Myślę, że Kylian w czwartek zagra w kolejnym meczu z Salzburgiem — powiedział szkoleniowiec.

W grupie H Real Madryt w pierwszej kolejce klubowych MŚ zremisował z Al-Hilal 1:1, natomiast RB Salzburg wygrał z Pachucą 2:1.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

JŻ, PAP