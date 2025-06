Mistrzostwa rozpoczęły się we środę 18 czerwca i potrwają do niedzieli 29 czerwca. W turniej udział wzięły 32 reprezentacje, które zostały podzielone na osiem grup - po cztery drużyny w każdej.

ZOBACZ TAKŻE: Bolesna porażka na MŚ. Awans nie dla reprezentacji Polski

Rywalizacja w premierowym etapie turnieju - fazie grupowej - potrwała przez pierwsze cztery dni zmagań. W tym czasie każda drużyna narodowa rozegrała trzy spotkania.

Przed nami kolejny etap turnieju. Gospodarzami tegorocznych MMŚ piłkarzy ręcznych są Kielce, Płock, Katowice oraz Sosnowiec.

Po czwartym dniu turnieju i rozegraniu trzech meczów Polska pozostała na trzecim miejscu w tabeli grupy A, co oznacza, że będzie kontynuować grę w mistrzostwach w Pucharze Prezydenta. Rywalami polskiej drużyny będzie Argentyna (w poniedziałek) i Brazylia (wtorek), a w grupie jest także Urugwaj, z którym podopieczni Bartosza Jureckiego już nie będą grali, bo mają zaliczone zwycięstwo z fazy grupowej.

Mistrzostwa świata U-21. Plan transmisji. Kiedy gra Polska?

23.06 (poniedziałek)

Norwegia - Węgry godz. 11:45, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Korea Płd. - Kanada godz. 11:45, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Maroko - Macedonia Północna godz. 11:45, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Serbia - Arabia Saudyjska godz. 11:45, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Algieria - USA godz. 14:00, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Islandia - Meksyk godz. 14:00, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Bahrajn - Tunezja godz. 14:00, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Austria - Słowenia godz. 14:00, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Argentyna - Urugwaj godz. 16:15, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Szwecja - Chorwacja godz. 16:15, transmisja w Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport

Dania - Rumunia godz. 16:15, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Polska - Brazylia godz. 18:30, transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport

Portugalia - Japonia godz. 18:30, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Wyspy Owcze - Francja godz. 18:30, transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport

Egipt - Szwajcaria godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport

Niemcy - Hiszpania godz. 21:00, transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport