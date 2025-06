Nie byli przygotowani na zwycięstwo Polaka! To nie pierwszy raz

23-latek, który tydzień temu wrócił do rywalizacji w mistrzostwach świata World Supersport, na tor Magny-Cours przyjechał razem z zespołem Flembbo w ramach dodatkowego treningu na wciąż nowym dla siebie motocyklu MV Agusta.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Kubica wygrał prestiżowy wyścig!



Do walki na trudnym i wymagającym torze w ramach czwartej rundy międzynarodowych mistrzostw Francji stanęło aż 35 zawodników i zawodniczek, w tym kilka innych nazwisk z etatowej stawki mistrzostw świata.



Już niedługo Biesiekirskiego czekają dwa kolejne starty w mistrzostwach świata. W dniach 11-13 lipca zmagania odbędą się na brytyjskim torze Donington Park, a dwa tygodnie później na debiutującym w kalendarzu MŚ, węgierskim Balaton Parku.



„Cieszę się z powrotu na szczyt podium po wszystkim, przez co przeszedłem w ostatnich miesiącach – mówi Piotr Biesiekirski, który tym razem zamiast z numerem 74 musiał wystartować z numerem 2. – Tydzień temu wróciłem do rywalizacji w mistrzostwach świata klasy Supersport po ubiegłorocznej kontuzji barku, stając do walki z zawodnikami, którzy w połowie sezonu są już bardzo mocno rozjeżdżeni. Razem z moim zespołem postanowiliśmy więc, że przyjedziemy na tor Magny-Cours, aby przejechać kolejne kilometry i zebrać dodatkowe doświadczenie. W ogóle nie myśleliśmy o walce o pozycje i wyniki, a skupialiśmy się przede wszystkim na metodycznej pracy nad ustawieniami. Cieszę się z wygranej, którą dedykuję wszystkim kibicom, którzy byli ze mną przez ostatnie trudne dla mnie miesiące, a także dziękuję całemu zespołowi za świetną pracę. Co ciekawe, nie tylko ja nie spodziewałem takiego rezultatu. Na podium okazało się bowiem, że organizatorzy nie dysponowali ani polską flagą, ani hymnem. Napawa mnie to dumą, że podobnie jak wcześniej w Hiszpanii, mogłem przetrzeć kolejne szlaki i ponownie pokazać, do czego jesteśmy zdolni jako Polacy”.

Informacja prasowa