Radomiak ma nowego zawodnika. Przyjechał prosto z Portugalii

Nowy zawodnik Radomiaka urodził się w Portugalii, ale ma także obywatelstwo Wysp Zielonego Przylądka i zagrał cztery mecze w reprezentacji tego kraju.

Lopes w swojej karierze był piłkarzem wielu klubów. Szkolił się m.in. w Benfice Lizbona i francuskim FC Metz. W 2021 roku trafił do portugalskiego SC Farense. Następny sezon spędził w cypryjskim AS Akritas Chlorakas. W dwóch ostatnich latach reprezentował barwy AVS Futebol, z którym najpierw awansował do portugalskiej ekstraklasy, a w minionym sezonie rozegrał 24 mecze zdobywając dwie bramki.

Lopes jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Radomiaka w tym oknie transferowym. W sobotę ogłoszono transfer francuskiego obrońcy Jeremy'ego Blasco.

Radomiak nowy sezon zainauguruje 21 lipca meczem u siebie z Pogonią Szczecin.

PI, PAP