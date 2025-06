UEFA zmienia zasady europejskich pucharów. Wielka szansa dla mistrzów Polski

Do tej pory Liga Mistrzów była jedynymi europejskimi rozgrywkami w piłce nożnej kobiet. Drużyna z polskiej ekstraligi nigdy nie awansowała do rundy zasadniczej, w której uczestniczyło 16 klubów podzielonych na cztery grupy. W nadchodzącej edycji finałowe rozgrywki poszerzono do 18 zespołów, ale fazę grupową zastąpi faza ligowa.

ZOBACZ TAKŻE: Falstart nowego trenera Legii Warszawa. Porażka w pierwszym meczu

Pierwsza i druga runda eliminacji LM ma formę miniturniejów, w których uczestniczą po cztery zespoły. Rozgrywane są półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. W trzeciej rundzie rozgrywane będą dwumecze, których zwycięzcy awansują do fazy zasadniczej.

Jesienią w fazie zasadniczej LM każdy zespół rozegra po sześć meczów. Cztery najlepsze kluby awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a drużyny z miejsc 5-12 zagrają w barażach.

24 czerwca w Nyonie odbędzie się losowanie pierwszej rundy eliminacji LM. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 30 lipca i 2 sierpnia. GKS Katowice przystąpi do rywalizacji w drugiej rundzie, którą zaplanowano na 27 i 30 sierpnia.

W drugiej rundzie eliminacji LM odbędzie się 11 miniturniejów - siedem w ścieżce "mistrzowskiej", w której znajduje się GKS oraz cztery w ścieżce "ligowej", która jest przeznaczona dla klubów z wyżej notowanych lig w rankingu UEFA. Gospodarzem będzie jeden z czterech uczestników turnieju.

Jeśli GKS Katowice wygra miniturniej w drugiej rundzie eliminacji LM, to awansuje do trzeciej rundy i rozegra dwumecz, którego stawką będzie awans do elity. W przypadku odpadnięcia w trzeciej rundzie eliminacji LM, mistrzynie Polski trafią do drugiej rundy eliminacji PE.

Natomiast jeżeli piłkarki GKS zajmą trzecie miejsce w turnieju, to zagrają w dwustopniowych eliminacjach PE, które odbędą się we wrześniu i październiku.

W głównej części Pucharu Europy weźmie udział 16 zespołów, które od razu będą mierzyć się w fazie pucharowej: 1/8 finału, ćwierćfinał itd. PE jest dla mistrzyń Polski dodatkową szansą na zaistnienie na arenie międzynarodowej.

Polska piłkarska ekstraklasa mężczyzn w tym roku awansowała na 15. miejsce w rankingu UEFA. Wynika to głównie z tego, że w trzech ostatnich sezonach trzy polskie kluby: Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań awansowały do ćwierćfinału Ligi Konferencji - trzeciego w hierarchii europejskiego pucharu, który jest rozgrywany od sezonu 2021/22.

Natomiast ekstraliga kobiet zajmuje 29. miejsce w rankingu UEFA, dlatego obecnie tylko mistrz Polski uczestniczy w europejskich pucharach.

Kobieca drużyna GKS Katowice w sezonie 2023/24 roku zdobyła Puchar Polski, a w latach 2023 i 2025 mistrzostwo kraju. W kadrze klubu są dwie piłkarki, które przez selekcjonerkę reprezentacji Ninę Patalon zostały powołane na lipcowe mistrzostwa Europy: bramkarka Kinga Seweryn i pomocniczka Klaudia Słowińska.

JŻ, PAP