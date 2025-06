Znakomity występ reprezentantki Polski! Mamy srebro mistrzostw świata

Dla 15-latki był to jeden z trzech finałów, do których zawalifikowała się w stolicy Bułgarii. W układzie z piłką Polce nie udało się stanąć na podium (wygrała Akmaral Jerekeszawa z Kazachstanu, przed Chinką Wang Qi i Gruzinką Nitą Jamagidze), ale powetowała to sobie właśnie w układzie z maczugami.

Reprezentantka Polski wykonała swój układ znakomicie, przegrywając jedynie ze Zlatą Arkatową z Kirgistanu. Co ciekawe, nasza zawodniczka otrzymała identyczną notę co Farida Bahnas i to ex aequo z Egipcjanką stanęła na drugim stopniu podium.

Żyżych będzie miała jeszcze okazję powiększyć swój medalowy dorobek. Polka wystartuje jeszcze w finale wstążki.