Urodzony w belgijskim Leuven piłkarz potwierdził obecność w meczu pożegnalnym legendy Napoli Marka Hamsika, który rozegrał najwięcej spotkań w historii klubu z Neapolu (520 meczów, 121 goli, 104 asysty). Obaj zawodnicy wybiegali razem na boisko w ponad 200 oficjalnych starciach.

Rzeczone spotkanie odbędzie się 5 lipca, czyli pięć dni po oficjalnym wygaśnięciu kontraktu Mertensa z Galatasaray. Swoją obecność potwierdzili również m.in. Piotr Zieliński, Lorenzo Insigne, Raul Albiol, Jorginho, Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi czy Jose Callejon.

Mertens, ze 148 trafieniami, jest najlepszym strzelcem w historii Napoli. W błękitnych barwach występował w latach 2013-2022. Po tym okresie odszedł za darmo do tureckiego Galatasaray. Z kolei w przeszłości grał w juniorskich zespołach Anderlechtu i Gentu, a także w Utrechcie i PSV Eindhoven - które sprzedało go do Neapolu za blisko 9,5 mln euro.

W ciągu dziewięciu sezonów w Napoli, Mertens wygrał puchar oraz Superpuchar Włoch. Trzykrotnie zdobył także mistrzostwo Turcji oraz jednokrotnie jej puchar i superpuchar. Z PSV zwyciężył puchar i superpuchar Holandii.

109-krotnie reprezentował Belgię - w tym czasie strzelił 21 goli i zanotował 33 asysty. Był także uczestnikiem Euro 2016 i 2021 oraz mistrzostw świata w 2014, 2018 i 2022 roku.