JSW Jastrzębski Węgiel ma nowego atakującego! "Wielka wartość"

W ubiegłym sezonie Lorenc bronił barw Cuprum Stilonu Gorzów, który w swoim debiutanckim sezonie zajął 12. miejsce w PlusLidze. Teraz poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej.

– Zdecydowałem się na przejście do Jastrzębskiego Węgla z racji tego, że jest to klub z wieloletnią tradycją siatkarską i od lat funkcjonuje z sukcesami na własnym podwórku, ale również na arenie międzynarodowej. Każda osoba interesująca się choć trochę siatkówką zna JSW Jastrzębski Węgiel i wie, że jest to topowy klub nie tylko w skali Polski. Po kilku latach spędzonych w Cuprum czułem, że to będzie dobry wybór, aby zmienić miejsce i dalej podnosić swój poziom sportowy, lecz tym razem w klubie z wyższej półki - powiedział Lorenc, cytowany przez klub.

Atakujący będzie w Jastrzębiu-Zdroju trenował pod okiem nowego-starego szkoleniowca - Andrzeja Kowala. Utytułowany szkoleniowiec również przeniósł się na Śląsk z Gorzowa Wielkopolskiego.

– Adam to bardzo zaangażowany i zdyscyplinowany gracz. Do tej pory w PLS pełnił funkcję zmiennika i zawsze wywiązywał się z tej roli bardzo dobrze. To wielka wartość, patrząc przez pryzmat intensywności gier. Jestem pewny, że w następnym sezonie zrobi kolejny progres w karierze – skomentował Andrzej Kowal, nowy szkoleniowiec jastrzębian.

