Gdzie obejrzeć mecz Polska - Włochy w Lidze Narodów?

Czas na drugi turniej Ligi Narodów siatkarzy! Tym razem nasi panowie przenieśli się do Chicago. Ich pierwszymi rywalami w najbardziej "polskim" z amerykańskich miast będą Włosi. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu Polska - Włochy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.