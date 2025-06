Marcin Janusz odszedł z ZAKSY! "Prawdziwy lider"

Informację o zakończeniu współpracy z Januszem opublikowano w mediach społecznościowych ZAKSY.

"Marcin Janusz opuszcza nasze szeregi. Świetny zawodnik, prawdziwy lider, kreator gry i wzór profesjonalizmu W historii naszego klubu zapisał się złotymi zgłoskami" - napisano w komunikacie.

- ZAKSA odegrała kluczową rolę w mojej karierze. Wcześniej, grając w Gdańsku, pokazałem, że jestem gotowy walczyć o najwyższe cele, ale to właśnie w Kędzierzynie-Koźlu dostałem szansę, by spróbować swoich sił na najwyższym poziomie. Klub we mnie uwierzył, zaufał mi, a ja przez wszystkie te lata starałem się odwdzięczyć za to zaufanie. Nie ma co ukrywać – gra w ZAKSIE była moją przepustką do reprezentacji Polski. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że miałem możliwość występowania w tym klubie i rozwinąłem się nie tylko jako zawodnik, ale także jako człowiek - powiedział Janusz, cytowany przez klub.

Janusz dwa razy triumfował z ZAKSĄ w Lidze Mistrzów (2022 i 2023), dwa razy w Pucharze Polski (2022, 2023), Superpucharze Polski (2023). Zdobył także mistrzostwo Polski (2022).

Odejście z ekipy z województwa opolskiego nie oznacza jednak pożegnania z PlusLigą. Według nieoficjalnych informacji Janusz w przyszłym sezonie wzmocni drużynę Asseco Resovii Rzeszów.

Klub z Kędzierzyna-Koźla pożegnał się po sezonie z wieloma gwiazdami. Szeregi zespołu opuścili m.in. Bartosz Kurek, Erik Shoji, David Smith czy Daniel Chitigoi. Prawdopodobny skład ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na przyszły sezon można odnaleźć TUTAJ.