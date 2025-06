Pogrom w KMŚ! Manchester City pokazał moc

Dwie bramki zdobył dla Manchesteru Ilkay Gundogan, a po jednej dołożyli: Claudio Echeverri, Erling Haaland, Oscar Bobb i Rayan Cherki.

ZOBACZ TAKŻE: Hajto nie wytrzymał! Kłótnia w sprawie Lewandowskiego. "Bezczelnie się teraz śmiejesz"

We wcześniejszym meczu tej grupy Juventus Turyn pokonał marokański Wydad Casablanca 4:1.

W trzeciej, ostatniej kolejce europejskie ekipy zmierzą się ze sobą, ale są już pewne gry w 1/8 finału.

W grupie H po cztery punkty mają Real Madryt i RB Salzburg. "Królewscy" wcześniej wygrali z meksykańską Pachucą 3:1. W walce o awans liczy się jeszcze trzecie Al-Hilal, które ma dwa punkty.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

JŻ, PAP