Polska pokonała Brazylię! Teraz starcie z Argentyną

Polacy nie mogą być do końca zadowoleni ze swojego występu w fazie grupowej mistrzostw świata. Biało-Czerwoni w trzech spotkaniach sięgnęli tylko po jedno zwycięstwo, przez co uplasowali się na trzecim miejscu w grupie. To oznacza, że walczą teraz o Puchar Prezydenta, gdzie bronią tytuły zdobytego dwa lata temu.

W swoim pierwszym meczu podczas tych zmagań stanęli naprzeciwko Brazylijczyków. Podopieczni Bartosza Jureckiego otworzyli wynik poniedziałkowego starcia już po 30 sekundach. Jako pierwszy bramkę zdobył Oliwier Kamiński. Polacy dobrze prezentowali się w pierwszej połowie, na szczególną pochwałę zasługuje wykorzystanie przez Biało-Czerwonych skrzydeł. Zawodnicy z Ameryki Południowej nie byli w stanie dokładnie pokryć skrzydłowych rywali, przez co kilka razy dobre szanse na zdobycie bramki miał między innymi Patryk Siekierka. Dzięki jego dobrej dyspozycji nasi kadrowicze prowadzili do przerwy 17:13.

Na początku drugiej części starcia Juan Sebastiao Marcos otrzymał czerwoną kartkę po faulu na Patryku Wasiaku. Jak można się domyślić, nie wpłynęło to pozytywnie na morale brazylijskiej drużyny. Polska cały czas zwiększała swoją przewagę, dzięki czemu po 10 minutach drugiej połowy odskoczyła już rywalom na osiem trafień.

Ekipie z Ameryki Południowej zaczęły puszczać nerwy. Po chwili sędziowie musieli pokazać już drugi czerwony kartonik w tym starciu, tym razem zasłużył na niego Renan Iziquiel Pinheiro da Silva.

Po 60 minutach gry kibice zgromadzeni na trybunach hali w Płocku mogli świętować zwycięstwo Biało-Czerwonych podczas turnieju o Puchar Prezydenta. Polacy zwyciężyli 31:26.

Nasi reprezentanci już niedługo rozegrają kolejne starcie w międzynarodowej rywalizacji - we wtorek 24 czerwca zmierzą się z reprezentacją Argentyny. Warto przypomnieć, że zawodnicy prowadzeni przez Jureckiego rozpoczęli turniej o Puchar Prezydenta IHF z dwoma punktami, które zdobyli dzięki zwycięstwu z Urugwajem w fazie grupowej mistrzostw świata.

Polska - Brazylia 31:26 (17:13)

MVP: Patryk Wasiak

Polska: Witkowski, Wysocki – Pinda, Wasiak, Kamiński, Wierzbicki, Luksa, Siekierka, Rodak, Pepliński, Grzesik, Sladkowski, Mielczarski, Martyn, Kozłowski, Wielgucki.

Brazylia: Candido, Carneiro – Bertoldo, Barros, Santos, Perin, Lindoso, Marcos, De Oliveira, De Santana, Silva, Da Silva, De Araujo, Souza, Borja.

