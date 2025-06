"Uważam, że została w zespole podjęta wewnętrzna decyzja dotycząca podziału ról w teamie, na Piastrim ma się skupić uwaga zespołu, natomiast Brytyjczyk Lando Norris ma mu pomagać w walce o tytuł" - oświadczył Schumacher.

"Lando wykazuje zbyt wiele słabości i popełnia zbyt wiele błędów, największy z nich to wjechanie w tył bolidu Oscara podczas ostatniego Grand Prix Kanady" - wyjaśnił Schumacher.

W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata F1 po 10 rundach Piastri ma obecnie 198 punktów, natomiast Norris - 176. Trzeci jest obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla - 155 pkt, a czwarty zwycięzca z Kanady Brytyjczyk George Russell z Mercedesa - 136.

Niemiecki kierowca uważa, że powodem słabszych niż się spodziewano na początku sezonu wyników Norrisa (Brytyjczyk miał być liderem ekipy McLarena) jest jego psychika.

"Lando jest teraz w najgorszym momencie, stracił nerwy. Musi nad sobą mocno popracować, wtedy być może wróci do optymalnej dyspozycji. Do partnera z zespołu traci tylko 22 pkt, to nic... Trzeba mu jednak przyznać, że nadal jest szybki" - zauważył 49-letni Schumacher, który już zakończył karierę.

MS, PAP