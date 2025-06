Szczere słowa selekcjonerki o Pajor. "Mogę się od niej uczyć"

Pajor rozpoczęła profesjonalne treningi w Medyku Konin - drużynie, która ma w dorobku cztery mistrzostwa i dziewięć Pucharów Polski. Patalon rozpoczynała tam swoją pracę szkoleniową i od razu dostrzegła jej talent.

- Ewa miała 10 lat, a ja 20, gdy pierwszy raz zobaczyłam ją na treningu. Myślę, że to jest ogromne szczęście, kiedy trener spotyka zawodnika, który ma światowej klasy potencjał, potrafi to odczytać i zrobić wszystko, żeby ten zawodnik zrealizował siebie i dokonywał w życiu dobrych wyborów. Ewa jest piłkarką, z którą chce się pracować. Jest ambitna i profesjonalna, więc to nie było trudne, żeby przekonać ją do wielkich rzeczy - wspomniała Patalon.

Pajor zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski w 2013 roku. Rozegrała w niej już 101 meczów i strzeliła 68 goli. 28-latka pod tym względem jest najlepszą polską piłkarką w historii. W zeszłym roku w dużej mierze przyczyniła się do awansu na Euro 2025, gdy zdobyła zwycięską bramkę w barażowym meczu z Austrią (1:0).

- Myślę, że jako trenerka mogę się od niej uczyć. Miała bardzo duży talent i musiałam szukać różnych rozwiązań, żeby ją rozwijać. Dziś często prowadzimy rozmowy i dyskutujemy o tym, jak na co dzień funkcjonuje w klubie na światowym poziomie. To duże szczęście, że możemy czerpać od siebie nawzajem. Ewa swoje doświadczenie przekazuje również zespołowi i łatwiej jest się nam komunikować - podkreśliła selekcjonerka.

Mistrzostwa Europy w Szwajcarii rozpoczną się 2 lipca. W fazie grupowej Polki, które zadebiutują w imprezie tej rangi, zagrają z Niemkami (4 lipca), Szwedkami (8 lipca) i Dunkami (12 lipca).