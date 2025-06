Ruszają kwalifikacje do Wimbledonu! Wybrane mecze na antenach Polsatu

Dla wielu osób tenis kojarzy się przede wszystkim z Wimbledonem. Ten turniej różni się pod wieloma względami od innych rozgrywek - nawet wielkoszlemowych. Już tradycja, która zobowiązuje zawodników do ubierania się na biało jest czymś godna uwagi. A do tego legendarne truskawki i piłki, które specjalnie na tę okazję są przechowywane w chłodniach, aby miały odpowiednią temperaturę.

Wimbledon to przede wszystkim najstarszy turniej tenisowy na świecie, którego początek sięga XIX wieku! Pierwsza edycja odbyła się już w 1877 roku. Od lat mówi się, że turniej w stolicy Anglii to nieoficjalne mistrzostwa świata na kortach trawiastych.

W 1937 roku do finału w grze pojedynczej dotarła Jadwiga Jędrzejowska, która uznała wyższość jedynie Dorothy Round z Wielkiej Brytanii. Na kolejny finał polscy kibice czekali do 2012 roku. Wówczas Agnieszka Radwańska uległa Serenie Williams. Teraz fani z naszego kraju będą mocno kibicować m.in. Idze Świątek. Najlepsza polska singlistka w swojej karierze najdalej dotarła na Wimbledonie do ćwierćfinału w 2023 roku. Z kolei Hubert Hurkacz w 2021 roku awansował do półfinału i powtórzył tym samym wyczyn Jerzego Janowicza z 2013 roku.

W zeszłym roku najlepszy wśród panów okazał się Carlos Alcaraz, natomiast wśród pań Barbora Krejcikova. W grze mieszanej wygrał Jan Zieliński, któremu partnerowała Hsieh Su-wei z Tajwanu.

A kto w tym roku okaże się najlepszy? I jak poradzą sobie reprezentanci Polski? Prestiżowy turniej na Wimbledonie w dniach 30 czerwca - 13 lipca do obejrzenia na sportowych antenach Polsatu! Wcześniej pokażemy wybrane mecze w kwalifikacjach z udziałem Polaków i nie tylko, które zaplanowano od poniedziałku 23 czerwca.

