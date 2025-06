Gdzie obejrzeć World Athletics Continental Tour Gold Ostrawa?

We wtorek 24 czerwca będziemy świadkami prestiżowych zawodów lekkoatletycznych Ostrava Golden Spike, wliczających się do cyklu World Athletics Continental Tour Gold. Największą gwiazdą startującą za naszą południową granicą będzie fenomenalny Armand Duplantis, ale nie zabraknie też reprezentantów Polski. Transmisja World Athletics Continental Tour Gold Ostrawa 2025 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.