Dramat Chwalińskiej! Porażka już w pierwszym meczu na Wimbledonie

Chwalińska dobrze otworzyła spotkanie, błyskawicznie wygrywając dwa pierwsze gemy, notując przy tym przełamanie na serwisie rywalki i tracąc zaledwie jeden punkt. Szybko jednak role się odwróciły - Serban zrewanżowała się przełamaniem powrotnym, po czym doprowadziła do remisu. W piątym gemie Cypryjka miała aż trzy okazje na przełamanie, lecz zawodniczka z Dąbrowy Górniczej zdołała się wybronić i objąć prowadzenie. Obie tenisistki utrzymywały swój serwis do dziewiątego gema, w którym 28-latka ponownie przełamała Polkę, popisując się przy tym bardzo skuteczną grą przy siatce, a chwilę później zamknęła partię wynikiem 6:4.

Drugi set rozpoczął się od długich i niezwykle wyrównanych wymian - pierwsze dwa gemy trwały aż 30 punktów i obfitowały w pięć obronionych break pointów. Choć początkowo żadna z zawodniczek nie zdołała przełamać rywalki, to Chwalińska dopięła swego w ósmym gemie, obejmując prowadzenie 5:3. Chwilę później, pewnym serwisem przypieczętowała wygraną w secie 6:3, doprowadzając do decydującej odsłony.

W trzecim secie Serban szybko narzuciła swoje tempo gry, wychodząc na prowadzenie 3:0, zdobywając przy tym przełamanie. 23-latka próbowała odrobić straty i zarówno w piątym, jak i siódmym gemie miała szanse na przełamanie, jednak nie zdołała wykorzystać dwóch break pointów. Zamiast tego inicjatywę ponownie przejęła Cypryjka, która powiększyła prowadzenie do 5:2, co w praktyce przesądziło o losach decydującej partii. 231. rakieta światowego rankingu zamknęła spotkanie przy pierwszej piłce meczowej, zapewniając sobie zwycięstwo 6:2 i awans do kolejnej rundy eliminacji Wimbledonu.

Po porażce Chwalińskiej w rywalizacji o Wimbledon pozostały jeszcze dwie polskie singlistki - Katarzyna Kawa oraz Linda Klimovicova, które swoje spotkania rozegrają we wtorkowe popołudnie. W turnieju głównym gry pojedynczej kobiet na pewno zobaczymy Igę Świątek, Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch.

Wybrane mecze eliminacji oraz starcia głównej drabinki Wimbledonu można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Maja Chwalińska (126. WTA) - Raluca Georgiana Serban (231. WTA) 4:6, 6:3, 2:6.