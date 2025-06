Wimbledon to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych turniejów w świecie tenisa. Pierwsza edycja zmagań na trawiastych kortach odbyła się w 1877 roku.

W tym roku o awans do głównej drabinki wielkoszlemowej imprezy walczą trzy Polki. Organizatorzy brytyjskiego turnieju zaplanowali pierwsze mecze eliminacyjne Biało-Czerwonych na wtorek 24 czerwca.

Najpierw na kort wyjdzie Maja Chwalińska, której przeciwniczką będzie Raluca Serban (ok. 13:30). Później (ok. 16:30) o awans do głównej drabinki walczyć będzie Linda Klimovicova, a naprzeciwko niej stanie Iva Jovic. Mniej więcej w tym samym czasie do rywalizacji przystąpi Katarzyna Kawa. Rywalką doświadczonej tenisistki będzie Ranah Akua Stoiber.

Zmagania w drabince głównej Wimbledonu w tym sezonie rozpoczną się w poniedziałek 30 czerwca. Finał turnieju pań zaplanowany jest na sobotę 12 czerwca. Dzień później do ostatecznej rywalizacji przystąpi dwóch najlepszych zawodników w singlu mężczyzn.

Gdzie obejrzeć mecze eliminacji Wimbledonu? Transmisja TV i stream online

Wtorkowe mecze eliminacji Wimbledonu będą pokazywane na trzech antenach Polsatu Sport oraz na Polsat Box Go. Na Polsacie Sport 1 transmisja spotkania będzie trwała od 12:00 do 16:00, w Polsacie Sport 3 od 18:00 do 21:00 a na Polsat Sport Premium 1 od 12:00 aż do 23:00.

AA, Polsat Sport