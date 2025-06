Francuski gigant zdegradowany! Jeszcze niedawno grał w Lidze Europy

We wtorek odbyło się kluczowe przesłuchanie przed DNCG, czyli instytucją nadzorującą finanse francuskich klubów piłkarskich. Właściciel drużyny John Textor oraz dyrektor sportowy Mickael Gerlinger próbowali przekonać komisję, że sytuacja finansowa OL została ustabilizowana. Niestety, organ kontrolny nie dał wiary przedstawionej dokumentacji ani planowi naprawczemu i zdecydował o przesunięciu "Les Gones" do drugiego poziomu rozgrywek.

Już w listopadzie ubiegłego roku DNCG zawiesiła Lyon warunkowo w Ligue 1, wskazując na ich poważne deficyty budżetowe i niepokojące dane finansowe. Klub miał czas, by przedstawić wiarygodny plan wyjścia z kryzysu. Mimo że właściciel twierdził, iż wprowadził konkretne rozwiązania i zainwestował dodatkowe środki, komisja nie uznała tych wysiłków za wystarczające.

W ramach prób ograniczenia kosztów Olympique Lyonnais pożegnał się z kilkoma czołowymi zawodnikami. Klub opuścili m.in. Rayan Cherki (transfer do Manchesteru City za ok. 40 mln euro), Alexandre Lacazette i Nicolas Tagliafico, a przyszłość Corentina Tolisso stoi pod wielkim znakiem zapytania. Dodatkowo trwają rozmowy o sprzedaży udziałów Textora w angielskim klubie Crystal Palace. Mimo to, DNCG nie uznała tych kroków za gwarancję poprawy sytuacji finansowej.

Lyon zapowiedział złożenie odwołania od decyzji o degradacji. Jeśli jednak werdykt zostanie utrzymany, oznaczać to będzie utrzymanie Stade de Reims w Ligue 1, mimo ich pierwotnego spadku z najwyższego szczebla rozgrywkowego we Francji.

Warto przypomnieć, że OL zakończył tegoroczną kampanię w Lidze Europy dopiero na etapie ćwierćfinału, odpadając po niezwykle emocjonującym dwumeczu z Manchesterem United.