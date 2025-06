Modelka o Yamalu: "Nie zrobiłam nic nielegalnego. Od 16. roku życia ludzie są wolni"

Lamine Yamal ewidentnie nie chciał być dłużej łączony z Fati Vazquez. Hiszpan postanowił wrzucić zdjęcie z gwiazdą brazylijskiego futbolu, Neymarem, na swój profil na Instagramie. Podpisał je w dość wymowny sposób: "Szczęśliwi single, to jest Brazylia". 30-latka postanowiła odnieść się do tej sytuacji.

- Uważam, że to bardzo niesprawiedliwe, że temu zaprzeczył. Ja nie mam nic do ukrycia. To on pierwszy skłamał - zapewniła.

Influencerka zadeklarowała również, że wyjazd do Włoch z Yamalem nie był motywowany chęcią wykorzystania piłkarza w celu zyskania większej popularności.

- Nie potrzebuję żadnego mężczyzny, niezależnie od tego, ile pieniędzy ma, żeby wyjechać na wakacje gdziekolwiek - skomentowała Hiszpanka.

Nic dziwnego, że 13-letnia różnica wieku między rzeczonymi personami wywoływała sporo kontrowersji. Vazquez jednak nie czuje, aby zrobiła coś złego.

- Nie zrobiłam nic nielegalnego. W Hiszpanii od 16. roku życia ludzie są wolni w podejmowaniu własnych decyzji - podkreśliła.

Modelka wyjawiła również, że przez wcześniej wspomnianą sytuację zmaga się z krytyką, nękaniem i hejtem.

- Smutne jest to, jak niektórzy ludzie mają w sobie tyle ciemnoty, że życzą śmierci osobie, której nawet nie znają. Ja wybieram życie z celem, rozwijanie się i otaczanie światłem. Tym, którzy mi źle życzą, życzę uzdrowienia, bo nikt naprawdę spokojny nie pragnie zniszczyć drugiego człowieka - zakończyła Vazquez.