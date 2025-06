Tiilikainen rozpoczął trenerską karierę już w wieku 25 lat, gdy w 2012 roku objął funkcję pierwszego szkoleniowca fińskiego Kokkolan Tikerit. Już w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo kraju stając się tym samym jednym z najmłodszych trenerów z takim osiągnięciem.

– Jestem niezwykle podekscytowany faktem, że dołączam właśnie do PGE Projektu Warszawa i jestem szczęśliwy, że będę prowadził zespół w PlusLidze. Warszawa to miasto o bogatych sportowych tradycjach, a nasz zespół ma wszystko, aby celować w spełnienie największych marzeń Naszym celem jest nie tylko sukces w krajowej lidze, ale także godne reprezentowanie zespołu i Polski na scenie międzynarodowej. Kibice PGE Projektu mogą liczyć na to, że damy z siebie wszystko za każdym razem, gdy wyjdziemy na boisko – powiedział Tommi Tiilikainen, nowy trener PGE Projektu Warszawa.

Fiński trener ma doświadczenie w pracy na najwyższym poziomie w wielu zagranicznych ligach. Od 2016 roku prowadził niemieckie SWD Powervolleys Duren, a rok później został pierwszym szkoleniowcem japońskiego Wolfdogs Nagoya, gdzie współpracował także z reprezentantem Polski – Bartoszem Kurkiem. Wraz z drużyną prowadzoną przez cztery sezony został między innymi wicemistrzem kraju.

– Tommi to szkoleniowiec o międzynarodowym doświadczeniu, który w swojej karierze pracował z różnymi kulturami siatkarskimi. Jego wiedza daje nam unikalną perspektywę rozwoju. Śledzi rozgrywki europejskie z PlusLigą na czele i wie jak konkurencyjna jest nasza polska liga, ale nie boi się tego wyzwania. Jest mocno zdeterminowany, aby swoje doświadczenie przelać również na warszawskie boisko. Doskonale potrafi łączyć różne filozofie gry i wyciągać z nich to, co najlepsze. Wierzę, że przed nami świetny czas, który przyniesie wymierne korzyści w postaci sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej – powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu Warszawa.

Ostatnie cztery sezony swojej trenerskiej kariery Tiilikainen spędził w Incheon Korean Air Jumbos, z którym trzykrotnie zostawał mistrzem Korei Południowej, a raz zakończył sezon ze srebrnym medalem na szyi. PGE Projekt Warszawa będzie pierwszym klubem prowadzonym przez fińskiego trenera w PlusLidze.

– Chcemy wprowadzić rozwiązania, które pozwolą nam wznieść się na jeszcze wyższy poziom i jeszcze dalej przesunąć granice tego, czego możemy dokonać na siatkarskich boiskach. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia przygotowań ze sztabem i zawodnikami. Zaczynamy pracę, która mam nadzieję, że przyniesie wiele uśmiechu stołecznym fanom. Niech tak się stanie! – zapowiedział nowy szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

