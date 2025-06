Polski klub zagra w Lidze Mistrzów! Otrzymał dziką kartę

Industria Kielce w tym roku ponownie nie była w stanie sięgnąć po mistrzostwo Polski. Lepsza okazała się ORLEN Wisła Płock, pieczętując swój trium w dwóch meczach finałowych. Przez to zespół z Kielc nie był pewny swojego udziału w rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Sytuacja zmieniła się we wtorek 24 czerwca. To właśnie wtedy EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej) poinformowała, które kluby otrzymały dzikie karty na grę w Lidze Mistrzów. Wśród wybranych zespołów znalazła się między innymi Industria Kielce.

"Ta dobra wiadomość dla naszego klubu przyszła we wtorek 24 czerwca. Władze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej przyznały dzikie karty, czyli prawo do udziału w Lidze Mistrzów dla zespołów, które nie zapewniły sobie w niej udziału zajmując odpowiednie miejsca w swoich krajowych rozgrywkach. Do udziału w elitarnej Lidze Mistrzów aspirował łącznie dziewięć zespołów, a wolnych miejsc było sześć. O udział w rozgrywkach zabiegały GOG, HBC Nantes, OTP Bank Pick Szeged, Eurofarm Pelister, Kolstad Handball, FC Porto, słoweński RD LL Grossist Slovan, szwajcarski Kadetten Schaffhausen oraz właśnie Industria Kielce" - napisano w oficjalnym komunikacie drużyny.

Jak poinformowano, dzikie karty otrzymały również drużyny: GOG, HBC Nantes, OTP Bank Pick Szeged, Eurofarm Pelister i Kolstad Handball. Losowanie grup Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek 27 czerwca.

AA, Polsat Sport