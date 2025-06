Zmienne szczęście reprezentantek Polski w eliminacjach Wimbledonu

Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. We wtorek w Londynie polska tenisistka wygrała z Brytyjką Ranah Akuą Stoiber 5:7, 6:4, 6:1. Aby zagrać w turnieju głównym, musi pokonać jeszcze dwie rywalki. Z kwalifikacji odpadły już Maja Chwalińska i Linda Klimovicova.