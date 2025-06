Klubowy kolega Polaków ucieka przed wojną! Kłopoty gwiazdy reprezentacji

Jak informuje "La Gazzetta dello Sport" Taremi musiał uciekać ze stolicy Iranu, która jest stale bombardowana. Piłkarz Interu Mediolan przejechał ponad 1000 km, by dojechać do miasta Buszehr w południowej części kraju. Tam dołączył do swojej rodziny.

ZOBACZ TAKŻE: Luka Modrić nie mówi "dość"! Chorwat trafi do wielkiego klubu

Piłkarz Interu jest w stałym kontakcie z dyrektorem drużyny, a dodatkowo stale wymienia wiadomości z innymi członkami zespołu. Zawodnicy klubu z Mediolanu przebywają obecnie na Klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Taremi miał być z drużyną, jednak w związku z działaniami wojennymi zamknięto przestrzeń powietrzną nad Iranem, a 32-latek został w kraju.

Tarem do Interu trafił w lipcu 2024 roku. Wcześniej przez 4 lata reprezentował barwy FC Porto. Nie najlepsze liczby w poprzednim sezonie spowodowały, że Irańczyk najprawdopodobniej pożegna się z drużyną, w której występują Nicola Zalewski oraz Piotr Zieliński.

Napastnik świetnie radzi sobie w barwach reprezentacji Iranu, gdzie rozegrał już ponad 90 spotkań. Z 55 golami na koncie jest trzecim najlepszym strzelcem w historii kadry narodowej.

IM, Polsat Sport