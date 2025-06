Kolejna niespodzianka podczas KMŚ! Porażka mistrza Niemiec

Jedyną bramkę zdobył Norweg Andreas Schjelderup (13.). Benfica zajęła pierwsze miejsce w grupie C z siedmioma punktami, Bayern zgromadził sześć.

Jednocześnie w Nashville rywalizowały ekipy Boca Juniors (1 pkt) i Auckland City (0 pkt). Spotkanie zostało przerwane po niespełna kwadransie gry w drugiej połowie ze względu na burzę. Wówczas był remis 1:1.

W 1/8 finału Bayern zmierzy się z Flamengo Rio de Janeiro, natomiast Benfica zagra albo z Chelsea Londyn.

Klubowe MŚ w tym formacie odbywają się po raz pierwszy. Na 12 stadionach w 11 amerykańskich miastach grają 32 zespoły podzielone na osiem grup po cztery.

Faza grupowa potrwa do czwartku. Zespoły z pierwszych dwóch miejsc każdej z grup awansują do 1/8 finału i od tego momentu będą rywalizować systemem pucharowym. Finał odbędzie się 13 lipca w New Jersey.

