Odszedł z Polski jako mistrz. Takiego transferu nikt się nie spodziewał!

Po rozstaniu Nguiamby z Jagiellonią "Przegląd Sportowy" wyjawił, że piłkarz popadł w długi i pożyczał pieniądze od młodych piłkarzy oraz innych pracowników białostockiego klubu. To miało zadecydować o pożegnaniu pomocnika.

Po półrocznej absencji od polskiego futbolu, nastał czas powrotu. Na zawodnika skusił się beniaminek ekstraklasy - Arka Gdynia. Francuz przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt do końca sezonu 2026/27.

To piąty transfer gdyńskiego klubu po wywalczeniu awansu do PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej do klubu dołączyli Dawid Abramowicz, Sebastian Kerk, Diego Percan i Dominick Zator.

Według doniesień medialnych, w letnim oknie transferowym Arka ma skupić się jeszcze na pozyskaniu napastnika oraz skrzydłowego.